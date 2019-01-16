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İran'da ekonomik kriz hırsızlık olaylarını artırdı

- İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkesindeki ekonomik sorunların hırsızlık vakıalarını artırdığını söyledi - İran Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Eyüb Süleymani: - "Ülkedeki hırsızlık olaylarının yüzde 70'i on eyalette meydana geliyor"

İran'da ekonomik kriz hırsızlık olaylarını artırdı
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İSTANBUL (AA) - İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkesindeki ekonomik sorunların hırsızlık vakıalarını artırdığını belirtti.

İran medyasına göre, Hırsızlıkla Mücadele Polis Güçleri Daire Başkanları Kongresi'nde konuşan Muntazeri, "Ekonomik şartlar, işsizlik ve iş yerlerinin kapanması geçen yıla göre bu yıl hırsızlığın artmasına neden oldu. Ülkede hırsızlık uyuşturucuya bağlı suçlardan sonra geliyor." dedi.

Hırsızlık suçunun artmasının direk olarak uyuşturucu suçlarını artırdığına değinen Muntazeri, "İran'daki adli suçların yüzde 27-28'i hırsızlıkla alakalı" olduğunu belirtti.

Muntazeri, "Ekonomik sorunlar ve fakirlik toplum fertleri üzerindeki baskısını artırıp zaruri ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiklerinde kişi dindar dahi olsa hırsızlık yapma durumunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Devlet idarelerindeki yolsuzluklara işaret eden Muntazeri, "Bir de ihtiyacı olmadığı halde yolsuzluk yapanlar var. Bunlar açgözlülükte sınır tanımıyor. Çok başlı ejderha gibi. Kök salmışlar. Bir kökü kesiyorsunuz başka bir yerden baş gösteriyor." şeklinde konuştu.

- Hırsızlığın yüzde 70'i on eyalette

İran Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Eyüb Süleymani, "Ülkedeki hırsızlık olaylarının yüzde 70'i on eyalette meydana geliyor." dedi.

Süleymani, ülke genelinde yaklaşık 200 bin kişinin hırsızlığı meslek haline getirdiğini kaydetti.


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Hırsızlık Olaylarında Artışİran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri
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