İran'da ekonomik kriz işçinin alım gücünü düşürdü

İSTANBUL (AA) - İran Save İşçi Örgütü Başkanı Davud Mirzayi, ülkede işçilerin satın alma gücünün yüzde 80 oranında düştüğünü belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Mirzayi, ülkesinde tümen üzerinden tahakkuk eden işçi maaşlarının dolar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak alım gücünün yüzde 80 oranında düştüğünü ifade etti.



İşçi maaşlarının bu yıl başında yüzde 19,5 oranında arttırılmasının olumlu karşılandığını fakat dolar kurundaki yükseliş ve zamların işçilerin temel ihtiyaç maddelerini dahi temin edememesine neden olduğunu dile getiren Mirzayi, işçilerin alım gücünün 2 yıl öncesinden daha gerilere düştüğünü söyledi.

Mirzayi, maaşların iyileştirilmesi konusunda çalışma bakanıyla acilen toplantı yapma talebinde bulunduklarını fakat henüz cevap alamadıklarını kaydetti.

İran'da yılın birinci çeyreğinde bir dolar 4 bin 500 tümen iken ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasını duyurmasıyla dolar önce 10 bin tümen daha sonra 15 bin tümen seviyelerini gördü. Ülkede asgari ücret 1 milyon 114 bin 140 tümen (yaklaşık 77 dolar) olarak uygulanıyor.

