İran'da ekonomik krize karşı

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkan Yardımcısı Mesud Pizişkiyan, ekonomik kriz nedeniyle "olağanüstü hal ilan edilmesi ve ülkenin eyalet sistemiyle yönetilmesi" gerektiğini belirtti.

Pizişkiyan, Tebriz kentinde düzenlediği basın toplantısında, "İçinde bulunduğumuz şartlar göz önünde bulundurulduğunda, kangrene dönüşmüş olan ekonomik durumu yönetmek için olağanüstü hal ilan edilmelidir. Yolsuzlukla bu şekilde mücadele edilmesi gerekir." dedi.

Yolsuzlukların önüne geçebilmek için ülkede para dolaşımının kayıt altına alınması gerektiğini dile getiren Pizişkiyan, "İslam tarihinin ilk dönemlerinde ve şu an modern dünyada uygulanan eyalet sistemi İran'da da uygulanmalıdır. Eyalet ve vilayet yönetimi İslami bir modeldir. Bundan faydalanmalıyız." ifadelerini kullandı.

İran'da 1979'daki devrim sonrası eyalet yönetimi tartışmaları ilk olarak eski devrim muhafızları komutanlarından Muhsin Rızayi tarafından gündeme getirilmişti. Rızayi, 2011'de yayınlanan "Ekonomi Federalizmi" isimli kitabında "her eyaletin kendi maddi imkanlarıyla yönetilmesi gerektiğini" savunmuş ancak etnik kimlik hassasiyetinin üst safhada olduğu ülkede rejim; Azeri, Kürt ve Arapların ayrılıkçı taleplerinden endişe ettiği için bu görüşe sıcak bakmamıştı. İran'da Tahran merkezi yönetimi tarafından idare edilen 31 eyalet (il) bulunuyor.



