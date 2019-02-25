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İran'da emeklilerden "tazminat" protestosu

- İran'ın Huzistan eyaletindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası emeklilerinden yüzlerce kişi kıdem tazminatlarının ödenmemesini protesto etti

İran'da emeklilerden
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İSTANBUL (AA) - İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesindeki şeker fabrikası emeklilerinden yüzlerce kişi kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle gösterisi düzenledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Şuş Kaymakamı Adnan Gazi, 400'e yakın emeklinin fabrika önünde toplanarak tazminatlarının ödenmemesini protesto ettiğini söyledi.

Gazi, göstericilerin sabah saatlerinde şeker kamışı taşıyan kamyonların girişine izin vermemesi nedeniyle fabrikada faaliyetin bir süre durduğunu belirtti.

Kaymakam Gazi, protestocularla fabrika yöneticilerinin bir araya gelerek tazminatların ödenme takvimi üzerinde anlaşmalarının ardından gösterinin sona erdiğini kaydetti.

Heft Tepe Şeker Fabrikası, kasım ayında da protestolarla gündeme gelmişti. Fabrika çalışanları, 4 ay maaş alamadıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Heft Tepe Şeker FabrikasıHuzistan EyaletiIran
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