Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi teknoloji Trabzon Harley-Davidson
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

İran'da esnaf greve devam ediyor

- Ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan dramatik artışı protesto eden Tahran'daki esnaf dün başlattığı grevi bugün de sürdürdü

İran'da esnaf greve devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da bir grup esnaf, ülkedeki ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan yükselişi protesto etmek amacıyla yine kepenk kapattı.

Ekonomik kriz ve döviz kurunda yaşanan dramatik artışı protesto eden Tahran'daki esnaf dün başlattığı grevi bugün de sürdürdü.

Başkentteki "Tahran Büyük Çarşısı"nda yer alan mağazalardan birçoğu bugün de kapılarını açmadı.

- Çok sayıda kişi gözaltında

Öte yandan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, dün esnafın düzenlediği protesto gösterilerinde karışıklık çıkarmak isteyen çok sayıda kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

Tahran'da onlarca esnaf, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek için dün meclis binası önünde gösteri düzenlemişti. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği gösterilerde bazı eylemciler yaralanmıştı.

Tahran'daki "Çahar Su Pasajı" esnafı da önceki gün ulusal para biriminin döviz karşısındaki değer kaybını protesto etmek için eylem yapmıştı. Esnaf, sık sık "Suriye'yi bırak, bizim durumumuza bak" ve "Grev, grev" şeklinde sloganlar atmıştı.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 8 bin 500 tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiği ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması İran piyasalarını olumsuz yönde etkilemişti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GrevIranTahran
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5