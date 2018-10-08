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İran'da esnaf yine kepenk kapattı

İSTANBUL (AA) - İran'ın çeşitli kentlerinde esnaf, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek için yeniden kepenk kapattı.İnternetteki sosyal paylaşım sitelerinde yer alan görüntülerde, başkent Tahran'ın yanı sıra Tebriz, Kermanşah...

İran'da esnaf yine kepenk kapattı
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İSTANBUL (AA) - İran'ın çeşitli kentlerinde esnaf, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek için yeniden kepenk kapattı.

İnternetteki sosyal paylaşım sitelerinde yer alan görüntülerde, başkent Tahran'ın yanı sıra Tebriz, Kermanşah ve İsfahan gibi kentlerde bazı esnafın kepenk kapattığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden "16 Mehr (8 Ekim) Protestosu" sloganıyla yapılan kepenk kapatma eylemi çağrısına, ülkenin çeşitli kentlerinden bazı esnafın olumlu yanıt verdiği belirtiliyor.

- İran'daki ekonomik kriz

İran'ın Meşhed kentinde geçen yıl aralık ayında ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen aylarda başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 14 bin tümen civarında.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

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EylemIranKepenk KapatmaPROTESTO
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