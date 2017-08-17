İran'da gecikme nedeniyle hava yolu yöneticisinin gözaltına alınması

İSTANBUL (AA) - İran'da uçuşlardaki aksaklıklar nedeniyle gözaltına alınan Zagros Havayolları'nın Meşhed kentindeki ofis müdürünün kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

İranlı öğrenciler haber ajansına (ISNA) konuşan Zagros Havayolları Genel Müdürü Huşeng Sadik, Meşhed havalimanındaki ofis müdürünün gözaltına alındığını doğrulayarak, uzun uğraşlar sonucu 15 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığını belirtti.

Sadik, ofis müdürünün, şirketin Meşhed kentindeki uçuşlarda yaşanan rötarlar nedeniyle gözaltına alındığını kaydederek, "Dünyanın hiçbir yerinde, uçuşlardaki gecikme nedeniyle bir müdürün gözaltına alınma uygulaması söz konusu değil. Hatta, ilginç bir şekilde, müdürümüzün ayaklarına pranga takılarak saatlerce o şekilde gözaltında tutulmuştur." ifadesini kullandı.

Uluslararası havacılık kuralları gereği, tehir durumlarında "uçuş iptalleri ve yolcuların zararlarının giderilmesi" gibi yaptırımların uygulanabileceğini aktaran Sadik, "Ancak, bir şirketin resmi sorumlusunun gözaltına alınması kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Sadik, şirket olarak, İran'ın "zor hava trafiği" şartlarında ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Daha önce, Erak örneğinde olduğu gibi, Meşhed'de de bu tür uygulamaların devam etmesi durumunda, Zagros Havayolları, Meşhed uçuşlarını da durduracaktır." diye konuştu.