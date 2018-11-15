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İran'da işçilerin "maaş" protestosu

- Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesinde yüzlerce şeker fabrikası işçisi, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle gösteri düzenledi

İran'da işçilerin
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İSTANBUL (AA) - İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesindeki şeker fabrikası işçileri, maaşlarının 3 aydır ödenmemesini protesto etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şuş ilçesindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası'nda çalışan yüzlerce işçi, maaş ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle kaymakamlık önünde gösteri düzenledi.

İşçiler, "Suriye'yi bırak, bize bak", "Heft Tepe işçileriyiz, açız" ve "Tehdit ve hapishaneden korkmuyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Eyleme aileleriyle katılan işçilerin 3 aydır maaş alamadıkları belirtiliyor.

Birkaç gün önce yine Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri de 4 aydan bu yana maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle gösteri düzenlemişti.

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Huzistan EyaletiIranIşçi Eylemişeker Fabrikası
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