Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya Bursa Meltem Ersoy
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu
Eşel mobile geçilsin
Eşel mobile geçilsin
STK'larla buluştu
STK'larla buluştu
Google Asistan Sevgililer Günü’ne hazır
OK Google-Sevgilin var mı?
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından...

İran'da işsizlik sorunu

- İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, ülkede fabrikaların kapanmasının güvenlik sorunu oluşturacağını, bu durumun önüne geçmek için bankaların üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi

İran'da işsizlik sorunu
banner17

İSTANBUL (AA) - İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, ülkede fabrikaların kapanmasının "ulusal güvenlik" sorunu oluşturacağını, bu durumun önüne geçmek için merkez bankasının üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'da yargı erki çalışanlarına yaptığı konuşmada Laricani, "Bazı fabrika ve iş yerlerinin kapandığı duyuluyor. Daha öncede defalarca söylediğimiz üzere, bugün bir fabrika veya iş yerinin kapanıp işçilerinin işsiz kalması sanayi ve ekonomi için büyük bir hatadır. Bu durumun ekonomik zararlarının yanı sıra ulusal güvenlikle ilgili bir yönü de vardır." dedi.

- "Hiçbir iş yeri kapanmasın"

Çalışanların işsiz kalması durumunda ailelerine bakabilmelerinin mümkün olamayacağına işaret eden Laricani, "Sloganımız 'Hiç bir iş yeri kapanmasın' olmalıdır. Kanuna göre bazı durumlarda bankaların iş yerlerinin faaliyetlerini durdurma hakkı bulunmaktadır. Fakat adalet birimi yetkilileri banka ve iş yeri arasında arabuluculuk yaparak kapanmanın önüne geçmelidir." açıklamasında bulundu.

Laricani, merkez bankasının konuyla ilgili üzerine düşeni yaparak bankalarla iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fabrikaİran Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricaniİş YeriKapanmasın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5