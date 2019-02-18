İran'da işsizlik sorunu

İSTANBUL (AA) - İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, ülkede fabrikaların kapanmasının "ulusal güvenlik" sorunu oluşturacağını, bu durumun önüne geçmek için merkez bankasının üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'da yargı erki çalışanlarına yaptığı konuşmada Laricani, "Bazı fabrika ve iş yerlerinin kapandığı duyuluyor. Daha öncede defalarca söylediğimiz üzere, bugün bir fabrika veya iş yerinin kapanıp işçilerinin işsiz kalması sanayi ve ekonomi için büyük bir hatadır. Bu durumun ekonomik zararlarının yanı sıra ulusal güvenlikle ilgili bir yönü de vardır." dedi.

- "Hiçbir iş yeri kapanmasın"

Çalışanların işsiz kalması durumunda ailelerine bakabilmelerinin mümkün olamayacağına işaret eden Laricani, "Sloganımız 'Hiç bir iş yeri kapanmasın' olmalıdır. Kanuna göre bazı durumlarda bankaların iş yerlerinin faaliyetlerini durdurma hakkı bulunmaktadır. Fakat adalet birimi yetkilileri banka ve iş yeri arasında arabuluculuk yaparak kapanmanın önüne geçmelidir." açıklamasında bulundu.

Laricani, merkez bankasının konuyla ilgili üzerine düşeni yaparak bankalarla iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.