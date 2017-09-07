İran'da kadınların stada alınmaması

İSTANBUL (AA) - İran'da bir grup kadın milletvekilinin, kadınların spor müsabakalarını izlemek için stadyumlara alınmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mesut Sultanifer'e soru önergesi sunduğu bildirildi.

İran İşçi Haber Ajansı'nın (ILNA) meclisteki Ümit Fraksiyonu üyelerinden Fatma Hüseyni'nin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, bir grup kadın milletvekili, kadınların spor müsabakalarını izlemek için stadyumlara alınmaması nedeniyle Sultanifer'in cevaplaması için soru önergesi sundu.

Hüseyni, meclis başkanlığına sunulan soru önergesinde, "Kadınların da spor müsabakalarını stadyumlarda izleyebilmesine yönelik uygun ortam oluşturmak için şu ana kadar ne tür programlar yapıldı ve hangi adımlar atıldı?" ifadesinin kullanıldığını aktardı.

İranlı kadınlara uygulanan söz konusu yasağın, rakip ülke takımı taraftarlarına uygulanmadığını hatırlatan Hüseyni, "yasağın anayasal haklara aykırı olduğunu" vurguladı.

Hüseyni ayrıca, sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı paylaşımda da "Sayın Sultanifer, kadınların stadyumlara girmesinin önündeki engeli kaldırmak için sizin tarafınızdan ne tür çalışmalar yapıldı? Bu ayrımcılığın sonlandırılması için neler yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası elemeleri kapsamında önceki gün Tahran'da oynanan İran-Suriye maçında, Suriyeli kadınların stadyuma alınıp İranlı kadınların dışarıda bırakılması, ülkede kadınların spor müsabakalarını izleyememesi konusunu yeniden alevlendirdi.

Karşılaşmayı izleyen Suriyeli kadın taraftarların fotoğraflarına geniş şekilde yer veren İran medyası konuyu, "Ancak İran'da yaşanabilecek bir çelişki!" şeklinde vermişti.











