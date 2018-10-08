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İran'da kamyoncuların eylemiyle ilgili 17 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İran'da kötü çalışma şartlarını protesto eden kamyon şoförlerinin kontak kapatma protestosuyla ilgili 17 kişi Kazvin kentinde gözaltına alındı.Mehr Haber Ajansı'na göre, Ceza Komisyonu Toplantısında konuşan Kereç...

İran'da kamyoncuların eylemiyle ilgili 17 kişi gözaltına alındı
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İSTANBUL (AA) - İran'da kötü çalışma şartlarını protesto eden kamyon şoförlerinin kontak kapatma protestosuyla ilgili 17 kişi Kazvin kentinde gözaltına alındı.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Ceza Komisyonu Toplantısında konuşan Kereç Başsavcı Yardımcısı Muhsin Kerimi, kamyon şoförlerinin kontak kapatma protestosuyla ilgili 17 kişinin Kazvin kentinde gözaltına alındığını açıkladı.

Söz konusu kişilerin kamyon şoförlerini yollarda durdurarak eyleme zorladığını öne süren Kerimi, bahsi geçen girişimin silahlı bir şekilde işlendiğinin ortaya çıkması durumunda suçluların "idamla" cezalandırılabileceğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde İran'da 450 bin kamyon şoföründen 300 bini kötü iş şartlarını gerekçe göstererek, mal ve akaryakıt sevkiyatı yapmamaları, istasyonlarda akaryakıt sıkıntısının yaşanmasına ve taşımacılığın durma noktasına gelmesine neden olmuştu.

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IranKamyonKereç Başsavcı Yardımcısı Muhsin KerimiKereç Kenti
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