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İran'da kezzaplı saldırıya "kısas" kararı

- İran'da Sima adlı bir kadına kezzap atarak kör olmasına sebep olan başka bir kadın hakkında "kısas" hükmü verildi

İran'da kezzaplı saldırıya

İSTANBUL (AA) - İran'da, Sima adlı bir kadına kezzap atarak kör olmasına neden olan başka bir kadının kısas hükmüne tabi tutulacağı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Kehguliye ilçesi Başyargıcı Mecid Keremi, kezzaplı saldırı düzenleyen kadın hakkında kısas hükmünün uygulanmasına yönelik kararın Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığını söyledi.

Keremi, "saldırının benzeri uygulanarak" cezalandırılacak mahkumun ayrıca 7 yıl hapis ve para cezasına çarptırıldığını aktardı.

İsmi açıklanmayan kadının, 21 Eylül 2014'te ülkenin güneybatısındaki Dehdeşt kentinde "Sima" adındaki bir kadının yüzüne kezzap atarak sol gözünün kör olmasına neden olduğu belirtildi.

İran'da daha önce de kezzapla düzenlenen saldırılara ilişkin kısas hükümleri verilmişti. Bunlardan ilki 2002'de başkent Tahran'da, üniversiteden arkadaşı olan Emine Behrami'nin yüzüne kezzap atarak gözlerinin kör olmasına ve yüzünün tanınmaz hale gelmesine neden olan Mecid Movahedi hakkında verilen kısas kararıydı. Karar uygulanmak üzereyken Behrami, Movahedi'yi son anda affetmişti.

Ülkede bir kezzap saldırısında kısas cezası ilk kez 2015'te uygulandı. 2005 yılında Hamid S. isimli bir kişi Davud Roşanay'a kezzapla saldırmış ve saldırı yüzünden Roşanay bir gözünü ve kulağını kaybetmişti. İran mahkemesi, zanlı hakkında kısas kararını uygulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
IranKezzap SaldırısıTesnim
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