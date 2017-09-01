İran'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi

İSTANBUL (AA) - İran'ın güney eyaletlerinden Hürmüzgan'da lise öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu en az 9 kişinin öldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı İRNA'nın sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında en az 9 kız öğrenci hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Yaralılardan 13'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.

Hürmüzgan Eyaleti Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Şiraz'daki "Yetenekli Öğrenciler Konferansı"na katılmak üzere Bandar Abbas kentinden yola çıkan otobüste, çoğunluğu lise öğrencisi 45 yolcu bulunuyordu.

Polis yetkilileri, ilk belirlemelere göre kazanın, şoförün uykusuz olmasından kaynaklandığını, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.