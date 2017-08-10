Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

İran'da Rafsancani ailesine yurt dışı yasağı

- Eski cumhurbaşkanlarından Rafsancani'nin kızı Haşimi: "Bayramdan sonra ailemizden dört kişiye yurt dışı yasağı kondu"

İran'da Rafsancani ailesine yurt dışı yasağı

İSTANBUL (AA) - İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, ailesinden dört kişiye yurt dışı yasağı uygulandığını söyledi.

İran'da hükümet yanlısı Kanun Gazetesine konuşan Haşimi, "Herkes, babamın ölümünden sonra bize iyi davranıldığını sanıyor. Ancak gerçek öyle değil. Bayramdan sonra ailemizden dört kişiye yurt dışı yasağı kondu." ifadelerini kullandı.

Haşimi, yurt dışına kaçma şüphesi gibi "yersiz" bir söylentinin sürekli dillendirildiğini belirterek, "Özellikle oğluma konulan yurt dışı yasağı çok tuhaf ve buna bir anlam veremiyorum." dedi.

Babasının ölümünün ardından birçok sorunla karşılaştıklarını kaydeden Haşimi, yabancı ülke vatandaşlığı peşinde olduğu suçlamasıyla evinin saldırıya uğradığını söyledi.

- Ruhani, kabinesinde kadın bakana yer vermemesi konusunda uyarıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin meclise sunduğu kabine hakkında da değerlendirmelerde bulunan Haşimi, listede kadın bakanın bulunmamasını eleştirdi.

Ruhani'ye, kabinede kadınlara yer vermemesi uyarısı yapıldığı konusunda duyum aldığını aktaran Haşimi, "(Eski Cumhurbaşkanı Mahmud) Ahmedinejad'ın kadın bakanı vardı. Ruhani'ye, kendilerinden olmadığından kadın bakan seçmemesi için baskı uyguluyorlar." şeklinde konuştu.

Haşimi, Ruhani'nin, kendisine oy verenlerin taleplerine değer vermesi gerektiğini ifade ederek, bakanlık dışında da kadınlardan birçok alanda yararlanılabileceğini belirtti.

İran'da, 2009 yılında yapılan seçimlerin şaibeli olduğu gerekçesiyle sokaklara çıkan göstericilere destek veren Rafsancani, 30 yıllık Cuma imamlığı görevinden alınırken, oğlu Mehdi ve kızı Faize seçimlerden sonra "yolsuzluk" ve "fitne çıkarma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ali Ekber Haşimi RafsancaniFaize HaşimiIranYurtdışı çıkış Yasağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5