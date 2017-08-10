İran'da Rafsancani ailesine yurt dışı yasağı

İSTANBUL (AA) - İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, ailesinden dört kişiye yurt dışı yasağı uygulandığını söyledi.

İran'da hükümet yanlısı Kanun Gazetesine konuşan Haşimi, "Herkes, babamın ölümünden sonra bize iyi davranıldığını sanıyor. Ancak gerçek öyle değil. Bayramdan sonra ailemizden dört kişiye yurt dışı yasağı kondu." ifadelerini kullandı.

Haşimi, yurt dışına kaçma şüphesi gibi "yersiz" bir söylentinin sürekli dillendirildiğini belirterek, "Özellikle oğluma konulan yurt dışı yasağı çok tuhaf ve buna bir anlam veremiyorum." dedi.

Babasının ölümünün ardından birçok sorunla karşılaştıklarını kaydeden Haşimi, yabancı ülke vatandaşlığı peşinde olduğu suçlamasıyla evinin saldırıya uğradığını söyledi.

- Ruhani, kabinesinde kadın bakana yer vermemesi konusunda uyarıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin meclise sunduğu kabine hakkında da değerlendirmelerde bulunan Haşimi, listede kadın bakanın bulunmamasını eleştirdi.

Ruhani'ye, kabinede kadınlara yer vermemesi uyarısı yapıldığı konusunda duyum aldığını aktaran Haşimi, "(Eski Cumhurbaşkanı Mahmud) Ahmedinejad'ın kadın bakanı vardı. Ruhani'ye, kendilerinden olmadığından kadın bakan seçmemesi için baskı uyguluyorlar." şeklinde konuştu.

Haşimi, Ruhani'nin, kendisine oy verenlerin taleplerine değer vermesi gerektiğini ifade ederek, bakanlık dışında da kadınlardan birçok alanda yararlanılabileceğini belirtti.

İran'da, 2009 yılında yapılan seçimlerin şaibeli olduğu gerekçesiyle sokaklara çıkan göstericilere destek veren Rafsancani, 30 yıllık Cuma imamlığı görevinden alınırken, oğlu Mehdi ve kızı Faize seçimlerden sonra "yolsuzluk" ve "fitne çıkarma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.