İran'da reformcu aday Tahran Belediye Başkanı seçildi

İSTANBUL (AA) - İran'da reformcu kimliğiyle tanınan Muhammed Ali Necefi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muhafazakar adaylarından Muhammed Bakır Galibaf'ın yerine Tahran'ın yeni belediye başkanı seçildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre, eylül ayında görevi devralacak Tahran şehir meclisinin yeni üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda reformist aday Necefi, belediye başkanlığına seçildi.

Necefi'nin adı, yeni şehir meclisinin ilk oturumunda yapılacak "güvenoyu" niteliğindeki resmi oylamadan sonra, Tahran'ın yeni belediye başkanı olarak İçişleri Bakanlığı'na sunulacak.

İran'da reformcu kimliğiyle öne çıkan Necefi, eski cumhurbaşkanları Mir Hüseyin Musevi ve Ali Ekber Haşimi Rafsanci dönemlerinde 9 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Necefi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ilk döneminde yine Milli Eğitim Bakanı olarak önerilmiş, ancak meclisten güvenoyu alamamıştı.

Ruhani'nin danışmanlığının yanı sıra Ekonomi Koordinasyon Kurumu Başkanlığı da yapan Necefi, dönemin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nda da üst yönetici olarak görev yapmıştı.

Muhammed Ali Necefi, Tahran Belediye Başkanlığı'na aday olurken, 300 bin doların üzerindeki anlaşmaların belediyenin internet sayfasında yayınlanması, hükümet ile belediye arasında iyi ilişkiler kurulması, kadın ve gençlere yönelik projeler geliştirilmesi, başkanlığı sırasında siyasi kimliğini kenara bırakması, tecrübeli yönetim kadrosuyla çalışma ve özürlü vatandaşlara yönelik projeler geliştirilmesi gibi vaatlerde bulunmuştu.

Necefi, belediye başkanlığı görevini, 19 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muhafazakar adaylarından Muhammed Bakır Galibaf'tan devralacak. Seçim tarihinden önce muhafazakar İbrahim Reisi lehine yarıştan çekilen Galibaf, tekrar belediyedeki görevine dönmüştü.

İran'da 19 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığının yanı sıra yeni dönem şehir ve köy meclisi seçimleri de yapılmıştı.

