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İran'da rejim yanlılarından destek gösterileri

TAHRAN (AA) - İran'ın çeşitli kentlerinde rejim yanlıları tarafından "destek gösterileri" düzenlendiği bildirildi. Ülkede son günlerde meydana gelen rejim karşıtı gösterileri ve sokak olaylarını protesto etmek için İran yönetiminin...

İran'da rejim yanlılarından destek gösterileri

TAHRAN (AA) - İran'ın çeşitli kentlerinde rejim yanlıları tarafından "destek gösterileri" düzenlendiği bildirildi.

Ülkede son günlerde meydana gelen rejim karşıtı gösterileri ve sokak olaylarını protesto etmek için İran yönetiminin halkı daveti üzerine rejim yanlıları Ahvaz, Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Buşehr kentlerinde "rejime destek" mitingi düzenledi.

Göstericiler, "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun Suudi Arabistan" ve "Kahrolsun fitneci ve münafık" şeklinde sloganlar attı.

Öte yandan, İran Lideri Ali Hamaney'e bağlı Tebliğat Kurumu tarafından cuma günü düzenlenecek rejime destek mitinginin de ertelendiği belirtildi.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

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"rejime Destek" Mitingiİran'daki Protestolar
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