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İran'da sınır ticareti sorunu

İSTANBUL (AA) - İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, sınır ticaretiyle ilgili yeni yürürlüğe giren uygulamaların bu yolla geçimini sağlayan halkı olumsuz etkileyeceğini belirterek, kararın yeniden gözden geçirilmesini...

İran'da sınır ticareti sorunu

İSTANBUL (AA) - İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, sınır ticaretiyle ilgili yeni yürürlüğe giren uygulamaların bu yolla geçimini sağlayan halkı olumsuz etkileyeceğini belirterek, kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben yazdığı mektupta İsmailzehi, sınır ticaretine getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını isteyerek, bu tür uygulamaların bölge halkını olumsuz etkilediğini belirtti.

İran'dan yayın yapan "Sunnionline" adlı internet sitesine göre, Sistan-Belucistan ve Kürdistan eyaletlerinde yaşayan insanların sorunlarını kaleme alan İsmailzehi şu ifadeleri kullandı:

"Sınır bölgelerinde yaşayan halk, sınır ticaretiyle geçimini sağlıyor. Yakıt ve bavul ticareti bu bölgede yaşayan insanlar için hayati öneme sahiptir. Bu imkanın halkın elinden alınması, bölge insanının daha da fakirleşmesine neden olacaktır."

Aynı zamanda Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kenti cuma imamı İsmailzehi, Cumhurbaşkanı Ruhani'den söz konusu durumu da göz önüne alarak, sınır ticaretine getirilen kısıtlamaları kaldırması talebinde bulundu.

Sınır bölgelerinde çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı ülkede, geçen sene 75 bin tümen olan sınır geçiş ücreti, ilk çıkış için 220 bin, 2'nci 330 bin ve 4'üncü çıkış için 440 bin tümene çıkarılmıştı. Ayrıca akaryakıt alanında sınır ticareti yapan esnafa da birtakım engellemeler getirilmişti.

Kürdistan eyaletine bağlı Bane kentindeki esnaf da bu durumu yaklaşık 20 gündür kepenklerini kapatarak protesto ediyor.

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Iranİran'ın önde Gelen Sünni Alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi
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