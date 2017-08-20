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İran'da sosyal medya yöneticilerine hapis cezası

- Ülkede en çok kullanılan sosyal medya sitelerinin başında gelen Telegram yöneticileri hapis cezasına çarptırıldı

İran'da sosyal medya yöneticilerine hapis cezası

TAHRAN (AA) - İran'da en çok kullanılan sosyal medya sitelerinin başında gelen Telegram yöneticilerinden 14 kişinin, 91 günden 5 yıla kadar varan hapis cezalarına çarptırıldığı bildirildi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsini Ejei, düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Bugüne kadar Telegram yöneticilerine ait birkaç dosya hazırlandı. 14 kişinin bulunduğu dosya mahkemede karara bağlandı. Suçlanan bu kişiler 91 günden 5 yıla kadar varan hapis cezalarına çarptırıldılar." dedi.

Facebook ve Twitter'a erişimin engellendiği ülkede, internete girenlerin yüzde 55'i Telegram, yüzde 23'ü Instagram kullanıyor.

-Muhalif lider Kerrubi'nin durumu

Ejei, bir süre önce açlık grevine son verdiği duyurulan muhalif reformist lider Mehdi Kerrubi'nin evinden güvenlik güçlerinin çıkarıldığı iddialarının sorulması üzerine, "Kerrubi'nin evinden emniyet güçlerinin çıktığını kim söyledi? Yalan." ifadelerini kullandı.

Kerrubi'nin oğlu Muhammed Taki Kerrubi ise Ejei'nin açıklamasına Twitter hesabından cevap vererek, hükümet yetkililerinin, "Kerrubi'nin eve dönmesi sonrasında emniyet güçlerinin buradan çıkarılacağı" sözünü verdiklerini öne sürdü.

Kerrubi, Ejei'nin bu gibi açıklamalar yapmak yerine, düzenlenmesini talep ettikleri yargı sürecinin başlatılması üzerinde çalışması gerektiğini belirtti.

Muhammed Taki Kerrubi, son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen babası 80 yaşındaki Kerrubi ile ilgili sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, babasının çarşamba günü başladığı açlık grevine bir gün sonra son verdiğini duyurmuştu. Taki Kerrubi, son verme şartlarından biri olan "Kerrubi'nin evinde bulunan emniyet güçlerinin evden çıkmaları" şartının yerine getirilmesi ve "aleni mahkeme kurulması" şartının da uygun bir zamanda gerçekleştirileceği sözü verildiğini öne sürmüştü.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden reformist hareketin liderlerinden Mehdi Kerrubi, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdiği gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilmişti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Kerrubi'nin hapis hayatı yaşadığı evine döndüğünde ne olacağı belirsizliğini koruyor.

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İran'da 14 Telegram Yöneticisine Hapis Cezasıİranlı Muhalif Lider Mehdi Kerrubi
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