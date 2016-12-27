İran'da Sünni alim tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinin önde gelen Sünni din adamlarından Abdulaziz Abdi'nin (63) tutuklandığı bildirildi.

İran Islah ve Davet Cemaati'ne ait "ıslahweb" adlı internet sitesinin haberine göre, Urumiye Selahaddin Eyyubi Din İlimleri Medresesi müderrislerinden Abdi, Tebriz'deki Özel Din Adamları Mahkemesi'nin hakkında verdiği kararla tutuklandı.

Haberde, Abdi'nin iki yıldan bu yana birçok suçlamaya maruz kaldığı ve Özel Din Adamları Mahkemesi tarafından 6 ay hapis ve iki yıl Urumiye dışında sürgün cezasına mahkum olduğu aktarıldı.