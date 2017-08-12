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İran'da Sünni din adamından yönetim ve güvenlik güçlerine eleştiri

- Ehli Sünnet alimlerinden Pave kenti Cuma Namazı İmamı Kadiri: "Emniyet güçlerinin komutanlarına sesleniyorum. Halkın çocuklarını öldürmeyin. Halk çocuklarını, siz öldürün ve çoluğu çocuğu sahipsiz kalsın diye büyütmedi. Bu iş günahtır, kanuna aykırıdır. Birliği ve güven ortamını zedeler"

İran'da Sünni din adamından yönetim ve güvenlik güçlerine eleştiri

TAHRAN (AA) - İran'ın Kermanşah eyaletinin Pave kenti Cuma Namazı İmamı Kadir Kadiri, 2 Sünni gencin emniyet güçleri tarafından öldürülmesini eleştirerek, bunun halkı tahrik edeceğini, birlik ve güven ortamını zedeleyeceğini söyledi.

Pave Cuma İmamı ofisine ait Aljomeh haber sitesine göre, Kadiri, cuma hutbesinde, "Geçen 2 haftada biri Cevanrudlu diğeri Bendere köyünden 2 genç, Revanser ve Babacani'de emniyet güçleri tarafından haksız yere öldürülmüştür. Emniyet güçlerinin komutanlarına sesleniyorum. Halkın çocuklarını öldürmeyin. Halk çocuklarını, siz öldürün ve çoluğu çocuğu sahipsiz kalsın diye büyütmedi. Bu iş günahtır, kanuna aykırıdır. Birliği ve güven ortamını zedeler." ifadelerini kullandı.

Emniyet güçleri ve sınır kolluk kuvvetlerinin Pave kentinde daha dikkatli hareket etmelerini tavsiye eden Kadiri, "İran devleti, 10 milyon tümenlik (yaklaşık 2 bin 600 dolar) kaçakçılık yapıyor diye gençlerin öldürülmesini ve halkın tahrik edilmesini doğru bulmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kadiri hutbesinde, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin mecliste geçen hafta düzenlenen yemin törenine ülkedeki Ehli Sünnet temsilcilerinden kimsenin davet edilmemesini de eleştirdi.

Kadiri şunları kaydetti:

"Akla uygun olan, Ehli Sünnetten de birilerinin törene davet edilmesiydi. Eğer protokolde yer yoksa Hristiyan, Yahudi, Zerdüştlerin sırasında veya hanımların ya da sporcu ve sanatçıların sırasında oturabilirdik. Eğer yer yoksa sandalye alır bir kenarda otururduk. Ruhani'ye verilen oyların hatırına veya rejim karşıtlarını susturmak için 5 tane Sünni din adamı davet edilseydi ne olurdu? Bu yapılmadı. Biz bu işten şikayetçiyiz."

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