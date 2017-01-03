İran'da tarihi eser kaçakçılığı

İSTANBUL (AA) - İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Lengerud kentinde düzenlenen operasyonda İslam öncesi döneme ait çok sayıda sikke ve tarihi eserin ele geçirildiği bildirildi.
İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Lengerud Emniyet Müdürü Hüseyin Nikferd, tarihi eserlerin polisin bir cezaevi firarisini yakalamak amacıyla düzenlediği operasyon sırasında ele geçirildiğini belirtti.
Nikferd, zanlının yakalandığı araçta yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 1395 sikke ve antika eşyanın bulunduğunu söyledi.Uzmanların incelemeleri sonucunda tarihi eserlerin İslamiyet öncesi döneme ait olduğunun belirlendiğini aktaran Nikferd, eserlerin değerinin yaklaşık 200 bin dolar olduğunu kaydetti.