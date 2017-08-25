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İran'da tartışmalı "öğretmenlik yönetmeliği"

- Kısırlık, migren, kadınların yüzündeki aşırı tüylenme, sigara tiryakiliği ve aksan farklılığı gibi sağlık sorunlarını öğretmen olmaya engel şartlar arasında sayan yönetmelik eleştiriler üzerine gözden geçirilecek

İran'da tartışmalı

İSTANBUL (AA) - İran Milli Eğitim Bakanlığı, yeni "öğretmen adaylarında aranacak şartlar" yönetmeliğinin, eleştiriler üzerine yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Reformcu kanada yakınlığıyla bilinen İtimat gazetesine konuşan İran Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Planlama Daire Başkanı İsfendiyar Çaharbend, eleştirilere maruz kalan "öğretmen adaylarında aranacak şartlar" yönetmeliğinin henüz taslak aşamasında olduğunu ve yeniden düzenleneceğini belirtti.

İran medyası, yeni yönetmeliğin bazı üniversitelerin eğitim ve öğretmen yetiştirme fakültelerine sunulduğunu aktarırken, Çaharbend, içerikteki özellikle kadınlara yönelik şartların tamamen kaldırıldığını ancak öğretmenliğe engel birtakım sağlık sorunlarının yeni düzenlemede de muhafaza edileceğini söyledi.

Çaharbend, yönetmelik üzerindeki çalışmanın iki yıl önce başladığını ve henüz son halini almadığını sözlerine ekledi.

Basına yansıdıktan sonra başta sosyal medya olmak üzere, birçok platformda eleştirilen yönetmelikte, "kısırlık, kadınlarda yüzdeki aşırı tüylenme, şekersiz diyabet hastalığı, migren, guatr, sigara tiryakiliği, bacağın 10 santimetre üzerinde kısa olduğu özürlülük ve ilkokul öğretmenleri için kalıcı aksan farklılığı gibi sağlık sorunları, öğretmen olmaya engel durumlar arasında yer alıyor.

Yeni öğretmen adaylarında aranacak şartların kadınlara yönelik bölümünde ayrıca, yüzde aşırı tüylenme, erken veya geç ergenlik, rahim ameliyatı geçmişine sahip olmak yer alırken, yönetmelikteki, doğuştan gelen ve doğal hareket kabiliyetini kısıtlayan omurga bozuklukları, deride kimyasal maddelere karşı aşırı hassasiyet ve görünüş bozukluklarına yol açan nörolojik rahatsızlıklar da dikkati çeken diğer şartlar arasında bulunuyor.


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IranMilli Eğitim BakanlığıöğretmenlikYönetmelik
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