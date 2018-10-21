Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Sergey Kupriyanov Gülsüm Söylemez Erdem Ozan
Dünya evlerini süsledi
Dünya evlerini süsledi
Hint düğünü gözdesi
Hint düğünü gözdesi
Palamut mutluluğu
Palamut mutluluğu
Çatıya GES kurdu
Çatıya GES kurdu
Gııdada israf uyarısı
Gııdada israf uyarısı

İran'da tavuk ve yumurta üretimi durma noktasında

- Ülkedeki kanatlı hayvan ve tavuk üreticileri Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben yazdıkları açık mektupta "yem temininde yaşanan sorunlar nedeniyle tavuk ve yumurta üretiminin yakın gelecekte durma noktasına geleceği" uyarısında bulundu

İran'da tavuk ve yumurta üretimi durma noktasında
banner17

İSTANBUL (AA) - İran'daki kanatlı hayvan ve tavuk üreticileri "yem temininde yaşanan sorunlar" nedeniyle yakın gelecekte tavuk ve yumurta üretiminin durma noktasına geleceği uyarısında bulundu.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kanatlı Hayvan Üreticileri ile Tavuk Üreticileri adlı birlikler, sektörde yaşanan sorunlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben bir açık mektup yayımladı.

Söz konusu açık mektupta "devletin yeterli veya zamanında döviz tahsis etmemesine bağlı olarak üreticilerin tavuk yemi temininde yaşadıkları sorunlar nedeniyle tavuk ve yumurta üretiminin yakın zamanda durma noktasına gelebileceği" ifade edildi.

Kamyoncuların greve gitmesinin yem nakliyesini olumsuz etkilediği kaydedilen mektupta, hükümet yetkililerinin konuyla ilgili ivedilikle tedbir almaması durumunda tavuk, yumurta ve civciv üretiminin belirsizlik içerisine gireceği vurgulandı.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Döviz piyasalarında yaşanan çalkantıları önlemek ve döviz işlemlerini tek elden yürütmek amacıyla yine nisan ayında NIMA adı verilen yeni bir sistem devreye girdi. Yeni sitemle "döviz piyasalarının yönetilmesi ve döviz ihtiyacının karşılanması" hedefleniyordu.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IranTavuküretimin DurmasıYumurta
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1