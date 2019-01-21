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İran'da üretilen malların ithalatının yasaklanmasına tepki

- İran Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Selahverzi, İran meclisinin kararının "hukukun üstünlüğü ve toplumun temel ekonomik haklarının ihlali" anlamına geldiğini belirtti

İran'da üretilen malların ithalatının yasaklanmasına tepki
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İSTANBUL (AA) - İran Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Selahverzi, İran meclisinin, ülkede üretimi yapılan "benzer" malların ithalatını yasaklama kararını eleştirdi.

Selahverzi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, söz konusu kararın "hukukun üstünlüğü ve toplumun temel ekonomik haklarının ihlali" anlamına geldiğini belirtti.

İran Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Selahverzi, şu ifadeleri kullandı:

"İran meclisinin iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak kadar ülkede üretimi olan benzer malların ithalatını yasaklama kararı, döviz piyasasına ve yerel üretime fayda sağlamıyor. Bu karar, piyasayı kırılgan ve başarısız bir hale getirecek, ayrıca yolsuzluk ve kaçakçılığı arttıracaktır."

İran meclisi dünkü olağan toplantısında, ülke içinde üretilen ve iç piyasanın ihtiyacına cevap veren malların ithalatına 21 Mart 2021 tarihine kadar yasak getiren yasa tasarısını 12 ret oyuna karşılık 164 oyla onaylamıştı.

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İran Meclisiİran Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Selahverzi
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