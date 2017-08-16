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İran'da uyuşturucu sorunu

- Yasuç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Perisay, İran'da günde ortalama 11 kişinin uyuşturucudan yaşamını yitirdiğini söyledi

İran'da uyuşturucu sorunu

İSTANBUL (AA) - İran'da günde ortalama 11 bağımlının uyuşturucudan veya uyuşturucuya bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiği belirtildi.

İran İşçi Haber Ajansı'nın (ILNA) haberine göre, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletindeki Yasuç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Zafer Perisay, bir seminerde yaptığı konuşmada, "Elimizdeki veriler, ülkede günde 11 bağımlının hayatını kaybettiği bilgisini doğruluyor ve söz konusu ölümlerin birçoğu enjeksiyondan kaynaklanıyor." dedi.

Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde uyuşturucu bağımlılığındaki artışın "endişe verici" düzeyde olduğunu belirten Perisay, "Ülke genelinde olduğu gibi, eyalet bazında da doğal uyuşturuculardan kimyasal bazlı uyuşturucu kullanımına büyük bir dönüşüm gözleniyor." ifadelerini kullandı.

Perisay, uyuşturucu kullanımını engelleme yönündeki çabaların yetersiz kaldığına işaret ederken, "Yoksulluk, işsizlik, ahlaki değerlerden yoksun olma, boşanma ve benzer sosyal sorunlar, ülkede uyuşturucu bağımlılığındaki artışın en önemli nedenleri olarak sıralanabilir." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
IranKohgiluye Ve Buyer AhmedUyuşturucu
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