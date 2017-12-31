"İran'daki ekonomi eksenli gösteriler başka mecralara çekiliyor"

TAHRAN (AA) - İranlı gazeteci ve siyaset uzmanı Abbas Abdi, ülkede "ekonomi gidişatına itiraz" ekseninde gelişen halk gösterilerinin kısa sürede siyasi mecralara çekildiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdi, son günlerdeki gösterilere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gösterilere "batık finans şirketleri"nin yol açtığını belirten Abdi, "Yatırdıkları paraya karşılık yüksek kâr payı alanlar, hükümet ve merkez bankasının hiçbir güvencesi olmamasına rağmen, zarara uğrayınca yatırımlarını geri talep etmeye başladı." dedi.

Abdi, söz konusu batık finans şirketlerinin çoğunluğunun Horasan eyaletinde bulunması nedeniyle gösterilerin buranın merkezi olan Meşhed kentinde başladığına dikkati çekti.

Mahmud Ahmedinejad hükümeti döneminde ekonomi alanında yapılan hataların da gösterilere zemin hazırladığını kaydeden Abdi, "Elbette yaşananlar, yalnızca bu maceranın başlangıcı. Bunun dışında, alt tabakadan birçok kişi de seslerini duyurmak için böyle bir ortamı bekliyordu." diye konuştu.

Abdi, bahsi geçen ekonomik nedenlerin, son günlerde yaşanan olayların tek sebebi olamayacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgiye uğrayan kesimin, bu gösterilerin ortaya çıkmasına sevindiği açıkça hissediliyor. Ancak, bu kesimin göz ardı ettiği asıl olay, İran'daki ekonomi sorununun hızla amacından saparak, başta siyasi olmak üzere başka mecralara çekiliyor olması."

İran'daki gösterilerin bölgeye etkisine de değinen Abdi, "İran'la iyi ilişkilere sahip olmayan ülkelerin bu durumdan hoşnut olmaları gayet doğal. Aynı şekilde, İran da o ülkelerde yaşanan benzer olaylara sevinir. Buna karşın, İran'ın, bölgede istikrarsızlığa yol açacağı için Türkiye'deki başarısız darbe girişimine sevinmediği örneğinde olduğu gibi, bölge istikrarının bozulmasını istemeyen ülkeler de elbette bu olayların yaşanmasından mutluluk duymazlar." değerlendirmesinde bulundu.