İran'daki gösterilerde en az 90 öğrenci gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Eğitim ve Araştırma Komisyonu Üyesi Mahmut Sadıki, ülkedeki gösteriler sırasında şu ana kadar en az 90 üniversite öğrencisinin gözaltına alındığını belirtti.

Son günlerde yaşanan rejim karşıtı gösteriler ve sokak olaylarına ilişkin İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) açıklamalarda bulunan Sadıki, olaylar sırasında gözaltına alınan en az 90 üniversite öğrencisinden 10'unun durumunun belirsiz olduğunu ifade etti.

Hangi kurum tarafından gözaltında alındıkları belirlenemeyen 10 öğrenci için araştırmalarının devam ettiğini kaydeden Sadıki, "Yükseköğretim Bakanlığından elde ettiğimiz bilgilere göre, gözaltına alınan öğrencilerden birçoğunun gösterilerle bir ilgisi bulunmuyor. Bunların tamamına yakını olay yerlerinden uzak ve bazen evlerinin bulunduğu bölgelerde gözaltına alınmış." dedi.

Güvenlik güçlerinin söz konusu uygulamalarının, ortamın daha da gerilmesine neden olacağını vurgulayan Sadıki, gözaltına alınan öğrencilerden 58'inin Tahran'daki farklı üniversitelerde eğitim gördüğünü aktardı.

Sadıki, gözaltındaki bazı öğrenciler için geçici tutuklama kararı verilirken, bazılarının da kefaletle serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.



