"İran'daki gösterilerin arkasında ekonomik sorunlar yatıyor"

İSTANBUL (AA) - NARGES REZAİ - Tahran Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Albert Bagziyan, "İran'daki olaylar; ekonomik sorunlar, işsizliği ve hayat pahalılığını doğuran kaçakçılık ve spekülasyonlar nedeniyle meydana gelmiştir." dedi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Bagziyan, Meşhed kentinde 28 Aralık'ta günü başlayıp ülkenin birçok bölgesine yayılan gösterilerin arkasında ekonomik sorunların yattığını söyledi.

Bagziyan, "İran'daki olaylar; ekonomik sorunlar, işsizliği ve hayat pahalılığını doğuran kaçakçılık ve spekülasyonlar nedeniyle meydana gelmiştir." diye konuştu.

Halkın rahatsızlığının büyük bir bölümünün yolsuzluklar ve yaşadıkları hayal kırıklıkları olduğunu öne süren Bagziyan, "Yolsuzluklar, paranın üretim dışına çıkmasına sebep oldu. Genellikle bu gibi suç dosyalarının sonuçlanmaması halkta hayal kırıklığına neden oldu. Yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gidilmeli ve halk bunu görmelidir. Halk, bu konuda bir şey yapılmadığını ve dosyaların bir neticeye bağlanmadığını gördüğünde itiraz eder." ifadelerini kullandı.

- "İşten çıkartmalar son olaylarda önemli bir etkendi"

Piyasayı kendi çıkarlarına göre yönlendiren spekülatörlerin de üzerine kararlılıkla gidilmediğini belirten Bagziyan, "Piyasadaki ürünlerin pahalanmasına sebep olan spekülatörler oldu. Şu ana kadar onlara karşı bir şey yapılmadı. Bütün bu konular birlikte halkın rahatsızlığını doğurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke geneline yayılan protestoların arkasındaki nedenlerden işsizliğe dair Bagziyan, "Ürünlerin pahalanması, buna bağlı olarak talebin düşmesi ve üretimin gerilemesiyle işten çıkartmalar arttı. Bu da son yaşadığımız olaylarda önemli bir etkendi." şeklinde konuştu.

-Kanun dışına çıkanların üzerine kararlılıkla gidilmeli

Kaçakçılığın ülke ekonomisine zarar veren bir diğer faktör olduğunu belirten Bagziyan şunları söyledi:

"Bizim asıl meselemiz kaçakçılık konusuydu. Bu, toplumda işsizliği meydana getiren etkenlerden biri oldu. İşsizliğin sadece hükümetle alakalı olduğunu söylemek doğru değildir. Daha çok merkez bankasının uygulamalarıyla ilgili bir konudur. Üretimin desteklenmemesiyle birlikte kaçakçılık ve ürünlerdeki fiyat artışı işsizliği körükledi. Üretim maliyetlerinin yükselmesiyle birçok iş yeri kapandı."

Üretim maliyetlerinin yükselmesinin birçok iş yerinin kapanmasına neden olduğunu belirten Bagziyan, hükümetin ekonomi alanında kanun dışı uygulamalarda bulunanların üzerine kararlılıkla gitmesi gerektiğini kaydetti.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.