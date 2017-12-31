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İran'daki protestolar

- İran Meclis Başkanı Yardımcısı Mutahhari: - "İçişleri Bakanlığı, halkın medeni itirazlarını kabul ederek gösteri izni vermekte zorluk çıkartmamalı" - İran İçişleri Bakanı Rahmani-Fazli: - "Halkın huzurunu bozanlara karşılık verilecek" - "Hükümetimiz, meclis ve yargı, halkın taleplerini yerine getirmek için adım atmaya hazır"

İran'daki protestolar

İSTANBUL (AA) - İran'da "hayat pahalılığına" itiraz gerekçesiyle 4 gün önce başlayan ve tüm ülkeye yayılan protestolara yönelik konuşan İran Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Mutahhari, İçişleri Bakanlığına, halkın gösteri düzenleme talepleri karşısında zorluk çıkarmama çağrısında bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, gösterilere ilişkin açıklamalarda bulunan Mutahhari, "İçişleri Bakanlığı, halkın medeni itirazlarını kabul ederek gösteri izni vermekte zorluk çıkartmamalı." dedi.

Mutahhari, İran'da gösteri kültürünün yerleşmediğini ve protestoların kısa sürede asli amacından çıktığına dikkati çekerek, "Bunun sebebi, hiçbir toplantıya izin verilmemesi, her türlü gösterinin İçişleri Bakanlığı tarafından yasa dışı olarak adlandırılması olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İran anayasasında, İslami kurallara aykırı olmaması ve silah kullanılmaması kaydıyla halk gösterilerine izin verildiğini belirten Mutahhari, yetkililerin, halkın medeni itirazlarını dile getirmek için uygun ortam hazırlamaları gerektiğini ifade etti.

- "Halkın talepleri için adım atmaya hazırız"

Öte yandan, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani-Fazli, son günlerde İran içerisinde oluşturulan "kaos" ortamının ülkeye fayda sağlamayacağını belirterek, "Halkın huzurunu bozanlara karşılık verilecek." ifadesini kullandı.

Hükümet, meclis ve yargının attığı adımlarla birçok ekonomik sorunun çözüldüğünü ileri süren Rahmani-Fazli, "Hükümetimiz, meclis ve yargı, halkın taleplerini yerine getirmek için adım atmaya hazır." diye konuştu.

Rahmani-Fazli, gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarına da tepki göstererek, "Sosyal medyanın imkanlarından yararlanarak şiddet ve huzursuzluk peşinde olanlarla muhakkak bu yönde karşılık verilecektir." dedi.


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