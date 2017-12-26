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İran'daki sosyal güvenlik sorunu

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Rebii: "İran'da 6 milyon kişi hiç bir sigorta kurumuna bağlı değil"

İran'daki sosyal güvenlik sorunu

İSTANBUL (AA) - İran'da 6 milyon kişinin hiç bir sigorta kurumuna bağlı olmadığı bildirildi.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine hitap eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ali Rebii, "İran'da 6 milyon kişi hiç bir sigorta kurumuna bağlı değil." dedi.

Rebii, sağlık hizmetlerini geliştirme programında yaşanan sorunların sosyal güvenlik kurumunun sürdürülebilir kaynaklara sahip olmamasından kaynaklandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli de kasım ayında yaptığı açıklamada ülkedeki işsizlik oranının yüzde 12 civarında olduğunu, bazı şehirlerde ise bu oranın yüzde 60'a kadar ulaştığını belirtmişti.

İran İstatistik Birimi verilerine göre ülkede yaklaşık 80 milyon insan yaşıyor.









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İran Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ali Rebiiİran'daki Sosyal Sorunlar
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