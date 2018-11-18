Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda vali Bursa resmi gazete dünya
Sil baştan planlama
Sil baştan planlama
Yemekmatik geliyor
Yemekmatik geliyor
İnek sütü satacak
İnek sütü satacak
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu

İran'ın ABD'ye halı ihracatı durdu

- İran El Dokuma Halı Kooperatifi Birliği Başkanı Abdullahi Behrami, ekonomik yaptırımlar nedeniyle ABD'ye halı ihracatının durduğunu söyledi

İran'ın ABD'ye halı ihracatı durdu
banner17

İSTANBUL (AA) - İran El Dokuma Halı Kooperatifi Birliği Başkanı Abdullahi Behrami, ekonomik yaptırımlar nedeniyle ABD'ye halı ihracatının durduğunu açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Behrami, "Halı ihracatının yüzde 35'ini ABD'ye gerçekleştiriyorduk. Yaptırımlar nedeniyle 6 Kasım tarihinden sonra bu ülkeye ihracat yapamadık." dedi.

ABD pazarını kaybettiklerini belirten Behrami, Rusya, Çin ve Güney Afrika'da yapacakları çalışmalarla söz konusu kaybın önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İran'da daha çok Tebriz ve İsfahan kentleri ile özdeşleşen ve Kum, Kirman, Kaşan ile Nain gibi şehirlerde de üretilen el dokuma halısı, ABD'nin ikinci yaptırım paketinde ambargo uygulanan ülkenin en önemli ihracat kalemlerinden biri olarak yeniden gündeme geldi.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığının verilerine göre 2 milyon 500 bin kişinin çalıştığı bu sektörde, yılda 400 ton el halısı dokunuyor ve bunun yüzde 80'i dünyanın değişik bölgelerine ihraç ediliyor. ABD'ye ihracatının yaklaşık 120 milyon dolar olduğu belirtiliyor. İran Milli Halısı Merkezi Başkanı Firişte Destpak da ülkenin bu ihracattan yıllık yaklaşık 400 milyon dolar gelir elde ettiğini ifade etmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDEkonomik YaptırımlarHalıIhracatIran
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1