İran'ın Bane kasabasında hayat normale dönüyor

İSTANBUL (AA) - İran'ın Irak sınırında yer alan Bane kasabasında iki kaçakçının sınır muhafızlarınca öldürülmesi ve ardından çıkan olaylara ilişkin iddialar ülke gündemindeki yerini koruyor.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), geçen hafta iki Baneli kaçakçının öldürülmesiyle başlayan şiddet olayları sonrasında hayatın yavaş yavaş normale döndüğü kasabadaki son durumu aktardığı haberinde görgü tanıklarının ifadelerine de yer verdi.

Haberde, olayların ülke medyasına yansıdığı gibi "yalnızca bir grup göstericinin toplanması" şeklinde olmadığı, emniyet müdürlüğü ve çevresindeki binaların ateşe verildiği, tahribatın izlerinin hâlâ görülebildiği kaydedildi.

Birçok kişinin olaylar hakkında yorum yapmaktan kaçındığı belirtilen haberde, bazı görgü tanıkları, kaçakçıların öldürülmesini protesto etmek ve emniyet amirinin görevden alınması talebiyle toplanan Baneliler ile güvenlik güçleri arasında başlayan tartışmanın kısa sürede çatışmaya dönüştüğünü dile getirdi.

- Bölgeye takviye askeri güç sevk edildi

İran medyası, olayların kontrol altına alınması amacıyla bölgeye takviye askeri güç sevk edildiğini aktarırken, resmi makamlarca doğrulanmamasına rağmen 100'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Olayların kontrol altına alınmasına rağmen çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ve gözaltına alınanların yakınları olduğu belirtilen kişilerin emniyet binası önünde beklemeye devam ettikleri kaydediliyor.

ISNA muhabirine konuşan ismini vermek istemeyen bir kadın, erkek kardeşinin hangi kurum görevlileri tarafından gözaltına alındığını bilmediğini ve akıbetinden endişe ettiğini söyledi. İş yerlerini cuma günü açmak zorunda kaldığını dile getiren Lokman adındaki bir esnaf ise, "Öldürülenleri protesto etmek için esnaf olarak cumartesi gününe kadar kepenk indirme kararı aldık. Ancak bizden iş yerlerimizi açmamız istendi." dedi.

- "Kaçakçılara dur ikazı veya uyarı ateşi yapılmadı"

Sınır muhafızları tarafından öldürülen 4 çocuk babası Kadir Behrami'nin eşi ve kardeşi de yaptıkları açıklamada, olaydan sağ kurtulan iki kişinin ifadelerine bakıldığında iddiaların aksine "uyarı ateşi" ve "dur ikazı" yapılmadığını ileri sürdü.

Hayatın normale dönmeye başladığı belirtilen Bane'de olayla ilgili soruşturmanın hükümet tarafından görevlendirilen heyetçe sürdürüldüğü vurgulandı.

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Bane sınır kasabasında, geçen hafta salı günü, kaçakçılık yapan biri köy muhtarı iki kişi sınır muhafızlarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Kaçakçıların öldürülmesini protesto amacıyla kasabadaki emniyet müdürlüğü önünde toplanan Bane halkı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.