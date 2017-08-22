İran'ın bölgede nüfuzunu artırma çabaları

MARİB (AA) - Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, İran'ın bölgedeki nüfuzunu artırma hırsının savaş ve krizlere neden olduğunu söyledi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya konuşan Bin Dağr, Tahran yönetiminin bölgeye müdahale planlarına ilişkin, "İran hem kendisinin hem de bölgenin zarar görmesine sebep oldu. Çünkü kendisinin bölgede nüfuz ve hâkimiyetini artırarak başkalarını yerlerinden etme yönünde büyük arzuları var. Bugünkü savaş ve sorunlara yol açan İran'ın bu öldürücü arzularıdır." dedi.

Bin Dağr, "Tahran'ın, Yemen üzerinden Körfez ülkelerinin milli güvenliğine zarar verebileceğini öngördüğü için ülkede sorunlar çıkardığını ve darbeci milisleri silahlandırarak eğitim verdiğini" öne sürdü.

Yemen'in zor bir dönemden geçtiğini ancak ülkedeki birliğin düştüğünü söylemenin mümkün olmadığını belirten Bin Dağr, Yemen'in kuzey ve güney kesimleri arasında 1990'da gerçekleşen birliğin köklü bir değişime ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Yemen meşru hükümeti olarak kimseyi "bitirme" amacı taşımadıklarını dile getiren Başbakan Bin Dağr, tek arzularının Husileri, başkent Sana ve diğer kentlerden uzaklaştırarak ülkeye istikrarı geri getirmek olduğunu kaydetti.

Bin Dağr, dün sona eren Bahreyn ziyareti kapsamında Kral Hamed bin İsa Al Halife ile bir araya gelmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğünde, aralarında Bahreyn'in de olduğu koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.