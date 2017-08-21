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İran'ın bölgeye müdahalesi

- Hamaney, İran'ın Irak ve Suriye'ye müdahalesinin çıkar odaklı olduğunu belirtti

İran'ın bölgeye müdahalesi

İSTANBUL (AA) - İran Lideri Ali Hamaney, Irak ve Suriye'ye müdahalelerinin çıkar odaklı olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Ajansı İSNA'ya göre, başkent Tahran'da 15'incisi düzenlenen Dünya Cami Konferansı'nda konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani, İran'da bazı yöneticilerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'i diktatör olarak gördüklerini, fakat lider Hamaney'in konuya çıkar odaklı yaklaştığını belirtti.

Süleymani, "Bizim ülke içi ve dışındaki yüksek makamlarda bulunan bazı dostlarımız, 'Suriye ve Irak'a girmeyin. İran'ı koruyun yeter' diyorlardı. Hatta biri, 'Yani biz, gidelim diktatörleri mi savunalım?' demişti. Rehber (Lider Hamaney) ise, 'İlişki kurduğumuz ülkelere hangisinin yöneticisi diktatör veya değil diye mi bakıyoruz? Biz çıkarları gözetiyoruz.' cevabını verdi." diye konuştu.

Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve mezhepçi politikalar izlemekle suçlanan İran, özellikle Suriye rejimine verdiği destekle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesinden sorumlu tutuluyor.

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Devrim Muhafızları Ordusuİran Lideri Ali Hamaneyİran MüdahalesiKudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani
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