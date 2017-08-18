İran'ın Erbil Başkonsolosu'ndan Goran Hareketi'ne ziyaret

SÜLEYMANİYE (AA) - İran'ın Erbil Başkonsolosu Murtaza Abadi'nin Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyid Ali'yi ziyaret ettiği bildirildi.
Goran Hareketi'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, görüşmenin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentindeki genel merkezde gerçekleştiği belirtildi.
IKBY'de 25 Eylül'de yapılması beklenen 'bağımsızlık referandumu' öncesi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İran'ın bilinen görüşlerinin iletildiği ifade edildi.
Açıklamada, İran ve Goran Hareketi arasında devam eden yakın ve dostane ilişkilerin sürdürülmesi konusunda hemfikir kalındığı da kaydedildi.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, haziran ayında yaptığı açıklamada, IKBY’nin bağımsızlık referandumu yapma yönündeki kararına ilişkin, “İran’ın bu konuda sergilediği açık tavrı, Irak’ın toprak bütünlüğüyle ulusal birliğinin korunmasını desteklemektir.” demişti.