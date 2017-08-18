Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İspanya Rosneft Avukat Metin Uracin
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

İran'ın Erbil Başkonsolosu'ndan Goran Hareketi'ne ziyaret

- İran'ın Erbil Başkonsolosu Abadi, Goran Hareketi lideri Ali ile görüştü

İran'ın Erbil Başkonsolosu'ndan Goran Hareketi'ne ziyaret

SÜLEYMANİYE (AA) - İran'ın Erbil Başkonsolosu Murtaza Abadi'nin Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyid Ali'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Goran Hareketi'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, görüşmenin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentindeki genel merkezde gerçekleştiği belirtildi.

IKBY'de 25 Eylül'de yapılması beklenen 'bağımsızlık referandumu' öncesi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İran'ın bilinen görüşlerinin iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, İran ve Goran Hareketi arasında devam eden yakın ve dostane ilişkilerin sürdürülmesi konusunda hemfikir kalındığı da kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, haziran ayında yaptığı açıklamada, IKBY’nin bağımsızlık referandumu yapma yönündeki kararına ilişkin, “İran’ın bu konuda sergilediği açık tavrı, Irak’ın toprak bütünlüğüyle ulusal birliğinin korunmasını desteklemektir.” demişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık ReferandumuDeğişim Hareketi (Goran)IKBY Başkanı Mesud BarzaniSüleymaniye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5