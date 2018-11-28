Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya kiğılı Çok net kampanya
Global film endüstrisinden Türk sinemasına fokus
Dünya Sinemasının Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
SinemaDansAnkara ödüller dağıttı
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu
Esnaftan tam destek
Esnaftan tam destek
KIKO MILANO, TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
KIKO, İstiklal'de

İran'ın Güney Kore'ye ihracatı yüzde 66 azaldı

- İran Ticareti Geliştirme Kurumu'ndan Müçteba Museviyan, ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın Güney Kore'ye ihracatının yüzde 66 gerilediğini açıkladı

İran'ın Güney Kore'ye ihracatı yüzde 66 azaldı
banner17

İSTANBUL (AA) - ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın Güney Kore'ye ihracatı üçte iki oranında azaldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen "İran-Güney Kore Arasındaki Ekonomik Fırsatlar" konferansında konuşan İran Ticareti Geliştirme Kurumu Asya ve Okyanusya Ofisi Genel Müdürü Müçteba Museviyan, marttan bu yana İran'ın Güney Kore'ye ihracatında ciddi düşüş yaşandığını söyledi.

Tahran ve Seul arasındaki ticari ilişkilerin ABD'nin yaptırımları sonrasında durgunlaştığını aktaran Museviyan, "Yıl başından (21 Mart) ekimin sonuna kadar İran'ın bu ülkeye ihracatı yüzde 66 azaldı." dedi.

Güney Kore'den yapılan ithalatın da ABD ambargoları nedeniyle yüzde 21 azaldığı bilgisini veren Museviyan, İran'ın bu ülkeden başta otomobil olmak üzere bin 300 kalem ürün ithal ettiğini hatırlattı.

Washington'un İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülke arasındaki Güney Kore, eylül ve ekim aylarında İran'dan petrol ithalatını sıfırlamıştı. İran'ın, Güney Kore'ye ihraç ettiği ürünlerin yüzde 93'ünü petrol ve petrol ürünleri oluşturuyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDGüney KoreIranMüçteba Mosuyan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1