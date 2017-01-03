İran'ın Suriye'de ateşkese rağmen Hizbullah ısrarı

İSTANBUL (AA) - İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, Hizbullah örgütünün bu ülkeden çıkmayacağını söyledi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Velayeti, Tahran'da Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki ile görüşmesinden sonra basın toplantısı düzenledi.

Velayeti, son dönemde Rusya'nın Suriye'de İran'ın çıkarlarını görmezden geldiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine, Tahran ve Moskova'nın Suriye konusunda koordinasyonunu "halen" sürdürdüğünü aktardı.

Suriye'deki krize çözüm bulmak için yürütülen çalışmalara işaret eden Velayeti, "Suriye'nin geleceği ve barış görüşmeleri Suriye hükümeti ve dostları ekseninde yapılacak. Bu ülkenin hükümeti ve halkının iradesi dışında barış görüşmeleri yürütme girişiminde bulunanların kesinlikle bu görüşmelerde yeri olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Suriye'de 6'ncı yılına giren iç savaşta rejim saflarında savaşan Hizbullah örgütünün, ateşkes anlaşmasıyla birlikte bu ülkeyi terk edeceğine yönelik ifadelerin sorulması üzerine Velayeti, "Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasından sonra Suriye'den çıkacağı söylemleri düşmanların propagandasıdır." dedi.



