"İran'ın Suriye'de güçlenmesi İsrail için tehdittir"

MOSKOVA (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'de güçlenmesini tehdit unsuru olarak gördüklerini belirterek, "İran, Suriye'deki varlığını artırmak için muazzam bir çaba harcıyor. Bu durum İsrail, Ortadoğu ve tüm dünya için bir tehdittir." dedi.

Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi şehrinde gerçekleştirdiği görüşmede, Ortadoğu'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın son dönemde Irak ve Yemen'deki etki alanını artırdığını kaydeden Netanyahu, "Ayrıca Lübnan'da da kontrol sahibi olmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Suriye'deki varlığını artırmak için de İran'ın muazzam bir çaba içinde bulunduğuna işaret eden Netanyahu, "Bu durum İsrail, Ortadoğu ve tüm dünya için bir tehdittir. DEAŞ'ı ortadan kaldırırsak oluşacak boşluğu İran'ın doldurma ihtimali bizi endişelendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, İran'ın terör örgütlerini ve terörizmi desteklediğini savunarak, "İran'ın her gün İsrail'i yok etmekle tehdit ettiğini bir an bile unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rusya ve İsrail arasındaki iş birliğinin arttığına vurgu yaparak, Netanyahu'ya ziyareti için teşekkür etti.

Açıklamaların ardından Putin ve Netanyahu, baş başa görüşmeye geçti.