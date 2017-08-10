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İranlı 2 milli futbolcuya İsrail cezası

Yunan ekibi Panionios'ta forma giyen İranlı 2 oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına karşı oynadıkları gerekçesiyle milli takımdan men edildi.

İranlı 2 milli futbolcuya İsrail cezası

İSTANBUL (AA) - Yunanistan temsilcisi Panionios'ta oynayan İranlı 2 futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e karşı forma giydikleri için milli takımdan men edildi.

İran Spor Bakanı Yardımcısı Muhammed Reza Davarzani, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Masoud Shojaei ve Haji Safi'nin artık milli takımda yeri yok. Onlar kırmızı çizgiyi aştılar." ifadelerini kullandı.

Shojaei ile Safi, Maccabi Tel-Aviv ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda karşılaştıkları ilk maçta ise takımdan izin alarak forma giymemişti.

Muhabir: Emre Doğan

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Iranİranlı FutbolcuPanioniosSpor
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