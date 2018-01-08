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İranlı askere tıbbi müdahalede bulunan Türk subaya ödül

- Sınırda PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan İran askerlerine müdahalede bulunan Mehmet Bahadır Çalhan'a Başarı Belgesi verildi

İranlı askere tıbbi müdahalede bulunan Türk subaya ödül

IĞDIR (AA) - Türkiye-İran sınırında PKK terör örgütü mensuplarınca İran askerlerine yapılan saldırıda yaralanan askerlere müdahalede bulunan Türk subayı ödüllendirildi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Türkiye-İran sınırının Gökay bölgesinde, PKK terör örgütü mensuplarınca saldırıya uğrayan İran askerlerinin talebi üzerine bölgeye gönderilen Tabip Teğmen Mehmet Bahadır Çalhan'ı makamında kabul etti.

4 Aralık 2017'de yaralanan İran askerlerine zorlu arazi şartlarına rağmen özverili şekilde tıbbi müdahalede bulunan Çalhan'a, Vali Ünlü tarafından, yaptığı hizmetten dolayı "Başarı Belgesi" verildi.

Ünlü, yaptığı açıklamada, "Teğmen hekimimizi zorlu arazi şartlarında yaptığı başarılı müdahalelerden dolayı bu belgeye layık gördük. Ben kendisini çalışma azminden dolayı kutluyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

- Olayın geçmişi

Iğdır'daki Gökay Hudut Taburu'na yakın bir noktada yer alan ve Türkiye-İran sınırının İran tarafında çalışma yapan İranlı mühendis ve askerlerden oluşan gruba, 4 Aralık 2017 tarihinde PKK terör örgütü mensuplarınca İran tarafından ateş açılmış, olayda 4 İranlı yaralanmıştı.

İranlı grup, İran güvenlik güçlerinin karakollarının bölgeye uzak olması sebebiyle yaralıların hastaneye kaldırılması için yardım istediği sınırda nöbet tutan Türk askerlerince olay yerinden alınmış, yaralılara ilk müdahale Türk askerleri tarafından yapılmıştı.

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IğdırPkk SaldırısıTürkiye-İran Sınırı
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