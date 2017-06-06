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İranlı bisikletliler Bilecik'te

BİLECİK (AA) - Dünyadaki faklı kültürleri öğrenmek için yola çıkan İranlı bisikletliler, Bilecik'te mola verdi. İstanbul üzerinden Bilecik’e gelen Amir Milan ve Ferzane Behrami'yi, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz karşıladı....

İranlı bisikletliler Bilecik'te

BİLECİK (AA) - Dünyadaki faklı kültürleri öğrenmek için yola çıkan İranbisikletliler, Bilecik'te mola verdi.

İstanbul üzerinden Bilecik’e gelen Amir Milan ve Ferzane Behrami'yi, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz karşıladı.

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amir Milan ve Ferzane Behrami'nin İran'dan dünyadaki farklı kültürleri öğrenmek için bisiklet ile yola çıktığını ve 10 ayda 17 bin kilometre yol aldıklarını belirtti.

Bisikletliler Derneği olarak Bilecik'te bugüne kadar 20 ülkeden yaklaşık 45 misafir ağırladıklarını söyleyen Yavuz, şöyle konuştu:

"Yeni gelen misafirlerimiz İran'dan. İran'ın kuzey bölgesinden geliyorlar. Yaklaşık 10 aydır yollardalar. Bilecik'in doğasını ve yapılarını çok beğenmişler. Bizleri bu konuda tebrik ediyorlar, bu şehirde yaşadığımız için çok şanslı olduğumuzu söylüyorlar. Turlarının amacı dünya kültürünü, gittikleri ülkelerin kültürlerini öğrenmek. Bunun için yola çıkmışlar. Biz Bilecik'te en iyi şekilde ağırlayacağız, misafir edeceğiz, kültürümüzü ve tarihimizi öğretmeye çalışacağız."

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Anahtar Kelimeler:
BilecikBisikletIran
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