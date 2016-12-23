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İranlı din adamının "açlık grevine" başladığı iddiası

- Kum kentindeki bir cezaevinde tutulan Şii taklit mercilerinden Ayetullah Nekunam'ın "yargı organlarının baskısı ve tedavi alma hakkının engellenmesi" gibi gerekçelerle açlık grevine başladığı ileri sürüldü

İranlı din adamının

İSTANBUL (AA) - İran'ın Kum kentindeki bir cezaevinde tutulan Şii taklit mercilerinden Ayetullah Muhammed Rıza Nekunam'ın, açlık grevine başladığı iddia edildi.

İran'da muhaliflere ait "kaleme.com" internet sitesi, Kum kentindeki Saheli Cezaevi'nde tutulan Ayetullah Nekunam'ın, "Din Adamları Özel Mahkemesi'nin öne sürdüğü şartları kabul etmesi konusunda baskı yapması ve tedavi alma hakkının engellenmesi" gibi gerekçelerle açlık grevine başladığını iddia etti.

Nekunam, İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Mekarim Şirazi'nin 2015'te ülkede hızlı internet hizmeti verilmesini "haram" olarak niteleyen açıklamalarını eleştirmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Ayetullah Nekunam, hiçbir davacı olmamasına ve kamuoyuna açıklama yapılmamasına rağmen iki yıl hapse mahkum edilmiş, daha sonra savcının itirazıyla cezası 5 yıla çıkarılmıştı.

Ayetullah Şirazi ise daha sonra yaptığı açıklamada, Nekunam'ın tutuklanmasının kendisiyle bir ilgisi olmadığını söylemişti.

Sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl mart ayında serbest bırakılan Nekunam, bir gazeteye verdiği röportajında, İslami kıyafet tarzını ve ülkedeki şiddeti eleştiren ifadeler kullanmasının ardından yeniden tutuklanarak hapsedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ayetullah Muhammed Rıza NekunamIranŞii
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