İranlı Ehli Sünnet imamından Suriye mesajı

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'daki Sadıkıyye Ehli Sünnet Mescidi'nin İmamı Aziz Babayi Kezeç, Suriye'deki sorunun çözümü konusunda Astana toplantılarından umutlu olduklarını belirtti.

Kurban Bayramı öncesi kılınan son cuma namazının ardından AA muhabirine konuşan Kezeç, başta Suriye olmak üzere bayramın İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Suriye halkı için barış ve güvenlik ortamının bir an önce tesis edilmesi çağrısında bulunan Kezeç, "Suriye için güvenlik istiyoruz. Savaş çözüm değil. Kuran'ın emri olan barışı, tüm Suriyeli kardeşlerimiz tesis etmeliler. Medeni Müslümanlar olarak birlikte yaşamalılar. Bu savaş ve kardeş kanının dökülmesine son verilmelidir." dedi.

- "İnşallah Suriye'de hep birlikte barış adlı bir zafere ulaşırız"

Kezeç, farklı etnik ve dini grupların birlikte yaşamasının önemini vurgulayarak "Sünni, Şii, alevi ve farklı etnik gruplar dostluk ve ortak vatandaşlık paydasında birlikte yaşamalı. Geçmişte olduğu gibi medeniyet beşiği Suriye'yi birlikte tesis etmeliler." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki sorunun çözümü konusunda ümitli olduğunu dile getiren Kezeç, şöyle devam etti:

"İran, Türkiye ve Rusya'nın bir araya gelerek gerçekleştirdikleri Astana toplantılarından umutluyuz. İnşallah Astana toplantıları meyvelerini verir ve Kurban Bayramı sonrasında Suriye'de hep birlikte barış adlı bir zafere ulaşırız."

İslam aleminin Suriyelilerin acılarına ortak olması gerektiğini belirten Kezeç, "Milyonlarca insanın evlerini terk etmesi İranlı hiçbir Müslümanın istediği bir şey değildir. İran'ın Ehli Sünnet cuma namazı hatiplerinden biri olarak Suriye ve tüm İslam coğrafyasında emniyet ve güven ortamının tesisi için dua ediyorum." diye konuştu.

Kezeç, konuşmasını Türkiye'deki Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek tamamladı.

İran, Tahran'da yaşayan Sünnilerin resmi camilere sahip olmasına izin vermiyor. Başkent Tahran'da 15 civarında "gayrı resmi" Ehli Sünnet mescidi bulunuyor.