İranlı komutan Süleymani'nin

İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani'nin yardımcısı olduğu iddia edilen Hayrullah Samadi'nin Suriye'deki çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Kudus Kuvvetleri Komutanı Süleymani'nin yardımcısı olduğu ileri sürülen Samadi, Suriye'de öldürüldü.

Samadi'nin, Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Bukemal ilçesindeki çatışmalarda, havan topu patlaması sonucu ağır yaralandığı ve cephe arkasına nakledildiği sırada öldüğü kaydedildi.

İran'ın Zencan eyaletinin emekli komutanlarından olduğu ifade edilen Samadi'nin, Suriye'de, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı birliklerde tabur komutanı olarak görev yaptığı ifade edildi.

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı asker sayısının 2 bin 400 civarında olduğu belirtiliyor.