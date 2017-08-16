İranlı muhalif lider Kerrubi açlık grevine başladı

İSTANBUL (AA) - İran'da ev hapsinde tutulan muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin açlık grevine başladığı bildirildi.

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Kerrubi'ye yakınlığıyla bilinen "Saham" haber sitesine konuşan muhalif liderin eşi Fatma Kerrubi, eşinin bugün itibarıyla açlık grevine başladığını ve kalp ilaçları dışında bir şey almadığını söyledi.

Fatma Kerrubi, eşinin, halkın önünde yargılanmayı ve güvenlik güçlerinin evini terk etmesini talep ettiğini belirtti.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden reformist hareketin liderlerinden Mehdi Kerrubi, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdiği gerekçesiyle ev hapsine mahkûm edilmişti.

Kerrubi, geçen yıl nisan ayında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben yazdığı mektupta, "Sizden, ev hapsini sona erdirmenizi istemiyorum. Bunun sizin elinizde olmadığını biliyorum. Sadece, anayasanın 168'inci maddesi ve halkın size vermiş olduğu yetkiyi kullanarak, aleni mahkemede yargılanmamı 'rejimden' talep etmenizi istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir: Murat Karadağ