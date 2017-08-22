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İranlı paraşütçüler Bitlis semalarını renklendirdi

- "Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması Şenlikleri" kapsamında Bitlis'e gelen İranlı paraşütçüler, Nemrut Dağı'ndan havalanarak kentin semalarını renklendirdi

İranlı paraşütçüler Bitlis semalarını renklendirdi

BİTLİS (AA) - Bitlis semaları, Ahlat ilçesinde 26'ncısı düzenlenen "Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması Şenlikleri" kapsamında kente gelen İranlı paraşütçülerin gösterileriyle renklendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) daveti üzerine şenliklere katılan İranlı yamaç paraşütçüleri, Nemrut Dağı'nda uçuş yaptı.

35 kişiden oluşan heyetteki bazı sporcular, Nemrut Dağı zirvesinden başladıkları uçuşu, 1 saat sonra Van Gölü sahillerinde tamamladı.

Gruptaki bazı sporcular da aynı anda Ahlat'ta motorlu yamaç paraşütü gösterisi sundu.

İranlı sporculardan Mehmet Rahmedust, Tatvan üzerinde yaptığı uçuşla 3 bin 550 metre yüksekliğe ulaştığını belirterek bölgenin yamaç paraşütü için çok elverişli olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl da Bitlis'te yamaç paraşütü yaptıklarını belirten Sabir Baghban Novin ise "Nemrut Dağı'nda test uçuşu yaptık, çok güzel geçti. Uçuş için buranın çok elverişli yerleri var. Bölge insanları da çok iyi. Kısmet olursa önümüzdeki zamanlarda da gelmeyi düşünüyoruz." dedi.

TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin de şenlikler kapsamında kentin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla farklı etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Bölgenin doğa turizmi açısından da son derece elverişli olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Ahlat'ta düzenlenen festival için gelen arkadaşlarımız, Tatvan ve Ahlat'ta uçuş gerçekleştirdi. 25 Ağustos tarihine kadar yamaç paraşütü uçuşları yapılacak. Amacımız, bölgenin güzelliklerini ve turizm potansiyelini gözler önüne sererek, turizmin gelişmesine katkı sunmaktır."

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