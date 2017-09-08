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İranlı sanatçı ülkesinden gelen turistler ile Van'da buluştu

- Van'ı ziyaret eden İranlı turistler, ülkelerinde "Ebi" lakabı ile tanınan Ebrahim Hamedi'nin konserinde doyasıya eğlendi - İranlı turist Miyanaga: - "Birkaç gün önceden konser için geldik. İran ile Türkiye iki komşu, kardeş gibiyiz. Türkiye'yi çok seviyoruz"

İranlı sanatçı ülkesinden gelen turistler ile Van'da buluştu

VAN (AA) - İranlı turistler, ülkelerinde "Ebi" lakabı ile tanınan sanatçı Ebrahim Hamedi'nin Van'da verdiği konserde eğlendi.

ABD'de yaşayan Hamedi, Edremit ilçesindeki 5 bin kişilik Nur Tatar Spor Salonu'nda hayranlarıyla buluştu.

"Ebi" lakaplı sanatçının konseri için Van'a gelen İranlı turistler, konser alanında seslendirilen şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

İranlı Berzat Miyanaga, Hamedi'nin hayranı olduğunu, sanatçı için İran'dan geldiğini söyledi.

Miyanaga, "Van çok güzel bir yer. Biz burada alışveriş yapıyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Birkaç gün önceden konser için geldik. İran ile Türkiye iki komşu, kardeş gibiyiz. Türkiye'yi çok seviyoruz." dedi.

Peyman Azad da çok sayıda İranlının konser için Van'a geldiğini belirterek, "Burada 5 gün boyunca alışveriş yaptık. Bugün de 'Ebi' ile bir araya geldik. Türkiye ile kendimizi çok yakın hissediyoruz ve Türkiye'yi çok seviyoruz." diye konuştu.

Konseri Vali Yardımcıları Mehmet Parlak ve Önder Can, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da izledi.

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