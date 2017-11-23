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İranlı yatırımcılar Van'daki tekstilkenti gezdi

Van Tekstilkent İşadamları Derneği Başkanı Bayram, "İranlı yatırımcılar bizden İran'a yatırım yapmamızı istedi. Bizde aynı şekilde kendilerinden Türkiye'ye ve Van'a yatırım yapmalarını istedik." dedi

İranlı yatırımcılar Van'daki tekstilkenti gezdi

VAN (AA) - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA), Türkiye ile İran arasındaki tekstil iş birliğini geliştirmek amacıyla Van'a gelen İranlı yatırımcılar tekstilkenti gezdi.

"Van-İran Tekstil ve Hazır Giyim İşadamları Toplantısı"nda Van'da üretim yapan tekstilciler ile görüşen İranlı yatırımcılar daha sonra tekstilkentte fabrikalarda incelemelerde bulunarak, yetkililerinden bilgi aldı.

Van Tekstilkent İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonu düzenleyen DAKA'ya teşekkür etti.

İran heyetinin tekstilkenti ziyaret ettiğini ifade eden Bayram, "İranlı yatırımcılar bizden İran'a yatırım yapmamızı istedi. Bizde aynı şekilde kendilerinden Türkiye'ye ve Van'a yatırım yapmalarını istedik. İnşallah hem biz İran'da hem de İranlılar burada yatırım yapacak. Bu kapsamda ikili bir ortaklığımız olacak. Bizde bir ayda kendilerini İran'da ziyaret edeceğiz. Karşılıklı olarak inşallah büyük işlere imza atacağız." dedi.

Elbise ve Tekstil Ürünleri Satıcılar Derneği Başkanı Ali Abedini de Van'da güzel karşılandıklarını, yapılan organizasyondan memnun kaldıklarını belirtti.

Amaçlarının Türkiye ve Van'daki arkadaşlarla ortak fabrika kurmak ve birlikte çalışmak olduğunu kaydeden Abedini, şöyle konuştu:

"İran, Türkiye için ham madde bakımından büyük bir pazardır. Bizde isteriz ki Türkiye'deki arkadaşlarımızla burada güzel ortaklıklar yapalım. Fabrikalar çok güzel. Bizimde bu fabrikaları görmemiz güzel oldu. Yeni fabrika olmasına rağmen burada güzel üretimler yapılıyor. İnşallah bu son teknoloji ürünler İran'a da gelir. İki ülke arasında güzel gelişmeler var. İnşallah bizde hem bu fabrikaları İran'a kurabilir hem de burada üretilen ürünleri İran’da satabiliriz. Bu konuda çalışmalarımız olacak."

Tekstilkenti gezen İran heyeti, yarın Bitlis ve Muş'ta yapacakları ziyaret ve görüşmelerin ardından Van'dan İran'a geçecek.

Muhabir: Önder Altınal, Özkan Bilgin

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