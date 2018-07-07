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"İranlılar, kendi ülkelerinden çok Türkiye'yi tercih ediyorlar"

- İran Turizm Geliştirme, Planlama ve Destek Ofisi Sorumlusu Muhammed Sabit, İranlıların kendi ülkelerinde turistik seyahate çıkmaktansa "kaliteli ve ucuz" olması nedeniyle Türkiye'yi tercih ettiklerini söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Turizm Geliştirme, Planlama ve Destek Ofisi Sorumlusu Muhammed Sabit, İranlıların kendi ülkelerinde turistik seyahate çıkmaktansa "kaliteli ve ucuz" olması nedeniyle Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya konuşan Sabit, yılda yaklaşık 10 milyon İranlı; gezi, ziyaret, ticaret ve eğitim gibi nedenlerle yurt dışına turist olarak çıkıyor." dedi.

"İyi imkanlar sunulmuş olsaydı geçen yıl 2 milyon 500 bin İranlı Türkiye yerine kendi ülkesini tercih ederdi" şeklindeki bir değerlendirme üzerine Sabit, "İranlılar, Türkiye'de turizm hizmeti kalitesinin yüksek ve maliyetlerinin daha ucuz olması nedeniyle kendi ülkelerinden daha çok Türkiye'yi tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Sabit, yılda 4 milyon civarında İranlı turistin dini mekanları ziyaret etttiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Şubat ayında yapılan açıklamada, 2017 yılında 2 buçuk milyon İranlı turisti ağırlayan Türkiye'nin, İran’da 1 numaralı turizm pazarı haline geldiğini duyurmuştu.



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Anahtar Kelimeler:
IranTurizmTürkiye
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