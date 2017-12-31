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İranlılar yeni yıl için Van'ı tercih etti

- Nevruz ve dini bayram tatillerinde olduğu gibi yılbaşı için de Van'ı tercih eden İranlı turistler, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü - TÜRSAB Van Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Özgökçe: - "Yeni yıl için iki gün içerisinde yaklaşık 10 bin İranlı turist kente giriş yaptı. İranlı turistler hem eğlenip hem de alışveriş yapmak için geliyor"

İranlılar yeni yıl için Van'ı tercih etti

VAN (AA) - Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini Van'da geçiren İranlı turistler, yılbaşı programları için de kenti tercih etti.

Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak kente gelen binlerce İranlı, otellerdeki doluluğu yüzde 100'e ulaştırdı.

Otellerin kendileri için düzenlediği eğlencelere katılmak için Van'a gelen İranlı turistler, yılın son gününde alışveriş merkezleri ve cadde üzerindeki iş yerlerinden yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü.

- "2 günde 10 bin İranlı geldi"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Van Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Van'da yılbaşı dolayısıyla otellerde yer kalmadığını belirtti.

İranlı turistlerin yoğun olarak kenti ziyaret ettiğini anlatan Özgökçe, "İran pazarı bizler için çok önemli bir pazar haline geldi. İranlı turistler Van'ı seviyor ve tercih ediyor. Bundaki asli sebep, ilimizin onlara yakınlığı ve uygun alışveriş imkanları." dedi.

Van'da çok hareketli ve verimli bir turizm sezonu yaşadıklarını, yılın 8 ayında otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını vurgulayan Özgökçe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kent olarak son 100 yılın turizm patlamasını yaşamış olduk. Yıl boyunca otellerimizde yer kalmadı. Bu da sektörün yüzünün gülmesini sağladı. 2018'i de bu yıl gibi geçirmeyi ümit ediyoruz. Yeni yıl için iki gün içerisinde yaklaşık 10 bin İranlı turist kente giriş yaptı. İranlı turistler hem eğlenip hem de alışveriş yapmak için geliyor. Bu da esnaflarımızın yüzünün gülmesini sağlıyor."

- "Yeni yıl gecesi otelimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı"

Van'daki bir otelin işletmecisi Fuat Hacıyusufoğlu ise 2017'de Van turizminin altın yıllarından birini yaşadığını kaydetti.

Yılın belli dönemlerinde otellerinde yer kalmadığını, bu nedenle yılı mutlu tamamladıklarını söyleyen Hacıyusufoğlu, "Van turizmi açısından çok güzel bir sezonu geride bırakıyoruz. Bu anlamda yoğun geçen sezonun sevinci ve gururu içerisindeyiz. Yaşadığımız bu yoğunluğun bir devamı olan yeni yılda da İranlı misafirlerimize güzel bir yeni yıl eğlencesi sunmak için çalışmalarımızı yaptık. 2018'in de böyle geçmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

İranlı turist İrfan Haşimi de Urumiye'den Van'a yeni yılı kutlamak için geldiğini anlatarak, "Van'da hem yeni yılı kutlayacak hem de alışveriş yapacağız. Van'a yılın belli dönemlerinde geliyorum. Burayı çok seviyoruz ve insanları bizlere karşı çok sıcak. Alışverişimizi yaptık, akşam da bizim için düzenlenen yeni yıl eğlencelerine katılacağız." şeklinde konuştu.

Zühre Sesaliye ise alışveriş imkanlarının iyi olması ve arkadaşlarıyla eğlenme imkanı bulduğu için Van'a geldiğini bildirdi.

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